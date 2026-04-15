Ogni giorno, appena si svegliava, chiamava i genitori per comunicare di essere ancora viva. Quando incontrava comportamenti aggressivi, cercava di far ragionare l’interlocutore, senza reagire, rimanendo immobile per evitare che i bambini assistessero a violenze più intense. La narrazione si concentra su momenti di routine e sulle strategie adottate per gestire situazioni di tensione all’interno della famiglia.

«Ogni mattina, appena sveglia, chiamavo i miei genitori per dire: oggi sono viva. Quando diventava aggressivo cercavo di farlo ragionare, non reagivo, rimanevo immobile per paura che i bambini potessero assistere a violenze peggiori. Buttava soldi nelle scommesse, tentava trading on line: voleva.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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