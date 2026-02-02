Lino Guanciale | Dovevo fare il medico come papà Superai il test di ingresso ma non mi iscrissi | volevo recitare I miei genitori sono dentro ogni mia scelta

«Ero molto indeciso alle superiori su cosa fare dopo, e siccome in casa avevo questo esempio di medico molto amato, vicino alle persone, bravo, un giorno dissi a papà: "Faccio un po' come Jannacci, il medico e poi un'altra cosa che mi piace"», racconta. Il test di Medicina alla Sapienza viene superato, ma all'ultimo «non mi iscrissi perché volevo recitare. Lo annunciai il giorno prima di ratificare l'iscrizione, una scena meravigliosa!». E ricorda, con un sorriso, la reazione furibonda della famiglia: «Mia madre fa cadere un piatto, mio fratello scappa nell'altra stanza, mio padre comincia con una selva di insulti e va avanti per un paio d'ore».

