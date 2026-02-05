Emma Watson | Usavo il set di Harry Potter per dimenticare i miei genitori avevano appena divorziato

Emma Watson ha raccontato di aver usato le riprese di Harry Potter come un modo per dimenticare i momenti difficili. Durante quel periodo, i suoi genitori stavano attraversando un divorzio e lei si trovava a dover gestire un dolore forte. La giovane attrice ha spiegato che il set le offriva una sorta di fuga, un rifugio dai problemi personali. Ora, guardando indietro, dice di aver superato quel momento grazie anche alla passione per il suo lavoro.

Emma Watson racconta di aver attraversato un periodo particolarmente delicato durante le riprese di Harry Potter. I genitori dell'attrice, allora una bambina, stavano divorziando e lei ha usato il set per sopportare il dolore che stava provando.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Emma Watson

I diari di Alan Rickman offrono uno sguardo inedito sulla produzione di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo film della saga diretto da Alfonso Cuarón.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Emma Watson

Argomenti discussi: Emma Watson: Harry Potter mi ha salvata dal divorzio dei miei; Emma Watson durante Harry Potter: Recitavo per sfuggire al dolore del divorzio dei miei genitori; Emma Watson: Harry Potter? Recitavo per non pensare al divorzio dei miei genitori; Emma Watson ricorda il periodo di Harry Potter: Recitavo per non pensare al divorzio dei miei genitori.

Emma Watson e il retroscena su Harry Potter: «I miei genitori avevano appena divorziato. Usavo il set per dimenticare il dolore»Oggi ha 35 anni ma sono ancora molti i fan che la ricordano bambina nei panni di Hermione Granger. Emma Watson ha, infatti, prestato voce e volto a uno ... msn.com

Emma Watson: Harry Potter mi ha salvata dal divorzio dei mieiL'attrice di Hermione Granger racconta come il set di Harry Potter sia diventato il suo rifugio durante la separazione dei genitori ... 105.net

“Bellezza è lasciarsi vivere”: la citazione di Emma Watson che tutte le donne dovrebbero leggere. Leggila nei commenti facebook