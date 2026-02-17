Lavori per la ciclabile tra Ponte della Vittoria e Ponte di Castelvecchio

I lavori per la creazione della pista ciclabile tra Ponte della Vittoria e Ponte di Castelvecchio sono iniziati questa settimana, dopo che il Comune ha approvato il progetto per migliorare la viabilità. Gli operai stanno già posizionando i primi segnali e preparano il terreno per stendere il nuovo asfalto, che offrirà un percorso più sicuro ai ciclisti che attraversano il centro storico.

Cantieri aperti sul lungadige. Scattano il senso unico e nuovi obblighi di direzione per i veicoli provenienti da Via Cappellini Sono attualmente in corso d’opera i lavori per la realizzazione del tratto della nuova pista ciclabile compreso tra Ponte della Vittoria e Ponte di Castelvecchio. L’opera rappresenta un tassello del percorso ciclabile destinato a unire stabilmente Ponte Garibaldi a Ponte Risorgimento, sviluppandosi lungo l'asse di Lungadige Matteotti e Lungadige Cangrande. Per permettere lo svolgimento del cantiere, sono stati predisposti una serie di variazioni alla viabilità ordinaria nel quadrante stradale situato tra l’intersezione con Lungadige Campagnola e l’incrocio con Ponte della Vittoria.🔗 Leggi su Veronasera.it Il Ponte di Castelvecchio in disuso e in degrado. «Va restaurato e valorizzato» Il Ponte di Castelvecchio, che collega via Castelvecchio all’ex ospedale Umberto I, si trova in condizioni di abbandono da anni. Partono i lavori al ponte di Tiberio, il restauro all'azienda che è già intervenuta sul ponte di Rialto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al via i lavori per completare la ciclabile che collegherà tre comuni sull'Altopiano: investimento da oltre 2 milioni di euro. Sarà pronta tra un anno; Affidati i lavori per la ciclabile In via Bricchetti niente più auto; Lavori per la ciclabile tra Ponte della Vittoria e Ponte di Castelvecchio; Ciclabile del Tesino, aggiudicato il secondo tratto per completare l’anello. Lavori sul torrente Ciuffenna. Opera per il rischio idraulico. A marzo la fine del secondo lottoL’infrastruttura interessa il tratto compreso tra la zona stadio e la rotatoria di Paperina. Il ponte consentirà di ridurre il pericolo allagamenti nell’abitato e sarà dotato di una ciclabile. . msn.com Scatto decisivo lungo la nuova ciclabileSONCINO - Ciclabile per Villacampagna, si entra nella fase operativa. Dopo il via libera alla ricerca delle imprese arriva un altro tassello decisivo: l’ affidamento della direzione lavori e del coord ... laprovinciacr.it Lungadige, avanti i lavori per la nuova pista ciclabile tra Ponte della Vittoria e Castelvecchio In corso i lavori per la nuova pista ciclabile sul Lungadige tra Ponte della Vittoria e Castelvecchio. Istituito senso unico e divieto di sosta nel tratto interessato.... facebook