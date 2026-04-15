Il 15 aprile si celebra Sant’Abbondio, figura nota per la sua semplicità e umiltà come mansionario della Chiesa. La sua vita è stata ricordata da San Gregorio Magno, che ha raccontato di un sogno miracoloso collegato alla sua figura. La narrazione riporta il rispetto e la venerazione che questa figura ha suscitato nel passato, evidenziando il suo ruolo di umile servitore della comunità religiosa.

Semplice e umile mansionario, Sant’Abbondio è esempio di servizio alla Chiesa. È stato lodato e onorato dal grande San Gregorio Magno che ci ha narrato del sogno miracoloso a lui legato. Uomo mite e umile, sant’Abbondio è ricordato dalla Chiesa il 15 aprile. Da non confondersi con un altro sant’Abbondio, patrono di Como, si tratta invece di un santo meno noto che visse nel VI secolo. Arrivano a noi solo pochissime informazioni sulla sua vita e sul suo operato e ci giungono grazie ad un grande santo, San Gregorio Magno, che fa menzione di lui nei suoi celebri Dialoghi. Le doti per cui maggiormente sant’Abbondio viene ricordato sono senz’altro la mitezza e l’umiltà.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 15 aprile, Sant’Abbondio: l’umile servitore della Chiesa lodato da San Gregorio Magno

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