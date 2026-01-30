Malfunzionamento della termo-stufa | intossicata una coppia a San Gregorio Magno

Una coppia di San Gregorio Magno è finita in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio. La causa sembra essere un malfunzionamento della termo-stufa in casa, che ha prodotto un’intossicazione. I vicini hanno chiamato i soccorsi quando hanno notato che i due stavano male. I medici hanno confermato che si tratta di un’intossicazione da monossido di carbonio, e ora la coppia si trova sotto osservazione. L’edificio è stato fatto controllare per evitare altri rischi.

