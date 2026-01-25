Battipaglia botti e fuochi incontrollati nella zona della chiesa di San Gregorio Magno | cane terrorizzato e donna ferita la denuncia

A Battipaglia, nella zona della chiesa di San Gregorio Magno, si sono verificati episodi di botti e fuochi incontrollati. Un cane ha subito un forte stato di paura e una donna è rimasta ferita. La signora M. ha denunciato l’accaduto, evidenziando la preoccupazione per la sicurezza e il benessere della comunità.

Tensione a Battipaglia, nella zona della chiesa di San Gregorio Magno, questa sera. Come denuncia la signora M.F. nel gruppo Facebook Sei di Battipaglia. il vero!!!, davanti al centro sociale, è partita una batteria di botti e fuochi d’artificio. “Risultato? Un cane terrorizzato, una donna.🔗 Leggi su Salernotoday.it Terrorizzato dai botti, un cane muore a Salerno. Il veterinario: “Udito è più sensibile”Durante la notte di Capodanno a Salerno, un anziano cane del quartiere Torrione è deceduto a causa dello stress provocato dai fuochi d’artificio. Terrorizzato dai botti di Capodanno: morto un cane nel quartiere Torrione di SalernoNel quartiere Torrione di Salerno, un cane ha perso la vita a causa dei botti di Capodanno, nonostante le campagne di sensibilizzazione promosse dal Comune. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Battipaglia, fuochi d’artificio davanti alla chiesa di San Gregorio Magno: ferita una donna, panico tra i cittadiniSecondo la segnalazione, botti e fuochi pirotecnici continuano a esplodere senza alcun controllo, in spazi pubblici e sensibili ... infocilento.it Capodanno 2026, fuochi d'artificio e botti: regole e consigli per evitare rischiDunque, un passaggio importante per chi sceglie di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i botti ed i fuochi d’artificio è quello di saper riconoscere i manufatti a norma da quelli realizzati e ... tg24.sky.it Prosegue la Campagna #BastaBotti2026 “L’esplosione prolungata dei botti provoca danni al sistema nervoso di soggetti vulnerabili – spiega Patrick Battipaglia, coordinatore regionale per la Sicilia –. Ogni anno registriamo cronache di animali feriti o uccisi. - facebook.com facebook

