Tra quadri oggetti e ceramiche | l’antiquariato di IFA resta protagonista in Fiera

L’Antiquariato di IFA si conferma protagonista in Fiera, presentando una selezione di quadri, oggetti e ceramiche d’epoca. Italian Fine Art, in programma fino a domenica, offre un’ampia panoramica delle tendenze più recenti nel settore, con particolare attenzione alla ceramica del ’900 e all’oggettistica d’epoca. Un’occasione per appassionati e collezionisti di scoprire pezzi unici e di qualità nel contesto fieristico.

Non si spengono i riflettori sulla Fiera di Bergamo. Dopo il weekend d’apertura che ha inaugurato il 2026 dell’arte in via Lunga, si chiude il capitolo dedicato al moderno e contemporaneo e la programmazione prosegue con Italian Fine Art (IFA): la manifestazione dedicata ad arte antica e alto antiquariato, in calendario fino a domenica 25 gennaio. Visitare IFA è un invito a entrare in un mondo fatto di opere importanti e, sempre più spesso, di oggetti capaci di parlare anche a chi non si definirebbe collezionista. Edizione dopo edizione, la fiera dell’antiquariato di Bergamo si conferma infatti come un’occasione per scoprire pezzi che possono entrare nella vita di tutti i giorni: in casa, in studio, in una stanza che ha voglia di carattere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

