Secondo una ricerca della Fondazione Agnelli, l’Italia si colloca in fondo alla classifica europea riguardo all’offerta di asili nido per bambini da zero a tre anni. Lo studio, intitolato “Partire bene: i sistemi educativi per l’infanzia in Italia e in Europa”, è stato presentato recentemente. La ricerca analizza i sistemi educativi per l’infanzia nei vari Paesi europei, evidenziando le differenze e le criticità italiane.

L’Italia non è un Paese per i bambini da zero a tre anni. A sostenerlo, attraverso la ricerca “Partire bene: i sistemi educativi per l’infanzia in Italia e in Europa”, presentata in queste ore, è la Fondazione Agnelli. Il report ha comparato i servizi educativi per l’infanzia di Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Italia. La fotografia che ne esce è a tinte scure: oggi, dei cinque Paesi considerati, il nostro è quello con la minore offerta di posti di asili nido: circa 32 ogni 100 bambini sotto i tre anni, con lunghe liste d’attesa. Non solo. Mentre in Germania dal 2013 l’accesso ai servizi per l’infanzia è un diritto universale e in...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Offerta di asili nido, l’Italia in fondo alla classifica in Europa: la ricerca della Fondazione Agnelli

Asili nido, la nuova emergenza è il personale: “Mancano 25.000 educatori, la qualità è a rischio. E senza strategia i nuovi posti resteranno vuoti”. I dati della Fondazione AgnelliSe è vero che la scuola dell’infanzia è ormai un diritto acquisito per quasi tutti i bambini italiani dai 3 ai 6 anni, con tassi di frequenza vicini...

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