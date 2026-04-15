Occhio alla truffa | la Polizia Postale insegna i trucchi del mestiere per non caderci Dove e quando

Venerdì 17 aprile alle 9:30, a Genova, si terrà la presentazione di una nuova campagna sulla prevenzione delle truffe online, intitolata ‘InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi online’. L'iniziativa è stata ideata dalla Polizia Postale e vede la collaborazione del Giffoni Film Festival. L’obiettivo è informare il pubblico sui metodi utilizzati dai truffatori e promuovere comportamenti più attenti in rete.

Venerdì 17 aprile, alle ore 09:30, la Polizia di Stato presenta a Genova la nuovissima campagna di prevenzione da truffe e frodi online ‘InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi online’, un progetto della Polizia Postale realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ogni festa ha la sua "truffa": occhio a quella per la Giornata della Donna. I trucchi per riconoscerlaCome spesso accade, in occasione di feste e solennità, i truffatori entrano in azione approfittando del fatto che, alla ricerca del giusto regalo da...

'Truffa della ballerina', l'associazione: "21 denunce alla Polizia Postale in un giorno". Come 'blindare' il proprio profilo"Per blindare il profilo, il consiglio degli esperti resta quello di attivare immediatamente la ‘verifica in due passaggi’ nelle impostazioni...

Temi più discussi: Occhio alla truffa che viaggia su messaggio: La tua posizione Tari non è corretta: chiama subito; Truffa a un’anziana: arresto in diretta a Milano; Sono un'agente della Polizia Postale e prosciuga il conto corrente all’anziana; Truffe, occhio ai falsi messaggi Tari.

Truffe e sicurezza informatica, a Lecce un incontro pubblico con la Polizia PostaleNel mondo sempre più interconnesso di oggi, la sicurezza non passa più solo dalle serrature di casa, ma anche da smartphone e computer. Rione Santa Rosa APS e l’organizzazione S.O.S. PER LA VITA ... leccenews24.it

Falsa mail e dai toni forti della Polizia Postale:Indagine di pedopornografia in corso. Ma vogliono i vostri dati…..Messaggio con accuse gravi e richiesta di risposta urgente: la comunicazione è arrivata anche alla redazione. L’allerta della Polizia Postale sui tentativi di phishing ... ciaocomo.it

Grazie alla Polizia Postale ed in particolare al vice questore Costa per l’importante formazione sulla sicurezza informatica tenuta ieri. - facebook.com facebook