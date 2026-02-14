' Truffa della ballerina' l' associazione | 21 denunce alla Polizia Postale in un giorno Come ' blindare' il proprio profilo
Un messaggio WhatsApp che invita a sostenere una ragazzina in un concorso ha portato a 21 denunce alla Polizia Postale in un solo giorno, secondo quanto riferiscono le associazioni. La truffa, nota come ‘la ballerina’, si diffonde attraverso richieste di aiuto che sembrano genuine, ma nascondono truffe mirate a rubare dati e denaro. Gli esperti consigliano di verificare sempre le fonti prima di rispondere o condividere informazioni personali.
"Per blindare il profilo, il consiglio degli esperti resta quello di attivare immediatamente la ‘verifica in due passaggi’ nelle impostazioni dell'app" Verrebbe da dire ‘quante ne inventano’: un messaggio Whatsapp apparentemente innocuo, l'invito ad aiutare una ragazzina in un concorso online. Eccola l'ultima e pericolosa truffa che si caratterizza per il fatto che non vengono chiesti soldi, si punta sull'emotività per mettere in atto un meccanismo subdolo."Non più solo richieste di denaro, ma un subdolo appello alla solidarietà. L’ultima truffa che sta colpendo a tappeto gli utenti Whatsapp in Italia sfrutta l’innocenza di un concorso per bambini.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
13/2/26. I consigli della Polizia Postale per evitare di perdere il controllo del proprio profilo e mettere a rischio i propri contatti Tre regole d'oro: 1 - Non cliccare mai sui link: 2 - Attivare l'autenticazione a due fattori: 3 - Verificare le sessioni attive (v.FB) x.com
