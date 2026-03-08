Ogni festa ha la sua truffa | occhio a quella per la Giornata della Donna I trucchi per riconoscerla

In occasione della Giornata della Donna, sono stati segnalati tentativi di truffa rivolti a chi cerca regali o offerte speciali. I truffatori approfittano del desiderio di acquistare qualcosa di significativo, sfruttando sconti allettanti per attirare le vittime e convincerle a fornire dati personali o pagamenti fraudolenti. Questi episodi si verificano mentre molte persone cercano di risparmiare, abbassando la guardia.

Come spesso accade, in occasione di feste e solennità, i truffatori entrano in azione approfittando del fatto che, alla ricerca del giusto regalo da fare a qualcuno di caro, le potenziali vittime abbassino la guardia o tendano a puntare sconti irrinunciabili per risparmiare. Anche la Festa della Donna è finita nel mirino dei cybercriminali, che hanno inondato le pagine social e le app di messaggistica istantanea di inserzioni ingannevoli create ad hoc per far cadere nella rete il maggior numero possibile di utenti. A lanciare l'allarme nelle scorse ore sono stati gli esperti del "Computer Security Incident Response Team" Italia (CSIRT), gruppo specializzato in gestione, analisi e risposta alle problematiche di sicurezza informatica che nel nostro Paese opera presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giornata della donna, la cartolina filatelica di Poste Italiane: "L’8 marzo è ogni giorno"Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l'attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario...

Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale della donnaL’8 marzo è per molti la festa della donna, ma è più corretto chiamarla col suo nome ufficiale: Giornata internazionale della donna. Oltre che una celebrazione dell’importanza dei diritti delle donn ... ilpost.it

Festa della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosaPerché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, quando è nata e perché in Italia si regala la mimosa come simbolo ... virgilio.it

La mimosa è il fiore simbolo della Festa della Donna, celebrata ogni anno l’8 marzo, e rappresenta la lotta per i diritti e la forza delle donne. La Giornata Internazionale della Donna è stata ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 1975, anche se le su - facebook.com facebook