Ogni festa ha la sua truffa | occhio a quella per la Giornata della Donna I trucchi per riconoscerla

Da ilgiornale.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata della Donna, sono stati segnalati tentativi di truffa rivolti a chi cerca regali o offerte speciali. I truffatori approfittano del desiderio di acquistare qualcosa di significativo, sfruttando sconti allettanti per attirare le vittime e convincerle a fornire dati personali o pagamenti fraudolenti. Questi episodi si verificano mentre molte persone cercano di risparmiare, abbassando la guardia.

Come spesso accade, in occasione di feste e solennità, i truffatori entrano in azione approfittando del fatto che, alla ricerca del giusto regalo da fare a qualcuno di caro, le potenziali vittime abbassino la guardia o tendano a puntare sconti irrinunciabili per risparmiare. Anche la Festa della Donna è finita nel mirino dei cybercriminali, che hanno inondato le pagine social e le app di messaggistica istantanea di inserzioni ingannevoli create ad hoc per far cadere nella rete il maggior numero possibile di utenti. A lanciare l'allarme nelle scorse ore sono stati gli esperti del "Computer Security Incident Response Team" Italia (CSIRT), gruppo specializzato in gestione, analisi e risposta alle problematiche di sicurezza informatica che nel nostro Paese opera presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ogni festa ha la sua truffa occhio a quella per la giornata della donna i trucchi per riconoscerla
© Ilgiornale.it - Ogni festa ha la sua "truffa": occhio a quella per la Giornata della Donna. I trucchi per riconoscerla

Giornata della donna, la cartolina filatelica di Poste Italiane: "L’8 marzo è ogni giorno"Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l'attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario...

Her best friend married her off to a picky CEO for eight million, only to find he was her first love

Video Her best friend married her off to a picky CEO for eight million, only to find he was her first love

Contenuti e approfondimenti su Giornata della Donna.

Temi più discussi: Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale della donna; Frasi per la festa delle donne: tutte le citazioni per una dedica da ricordare; Auguri per la Festa della donna: le frasi più belle per l’8 marzo; Festa della donna, 8 marzo: storia e significato.

Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale della donnaL’8 marzo è per molti la festa della donna, ma è più corretto chiamarla col suo nome ufficiale: Giornata internazionale della donna. Oltre che una celebrazione dell’importanza dei diritti delle donn ... ilpost.it

giornata della donna ogni festa ha laFesta della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosaPerché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, quando è nata e perché in Italia si regala la mimosa come simbolo ... virgilio.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.