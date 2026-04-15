Obbliga la fidanzata a prostituirsi e la guarda mentre incontra i clienti lei si rifugia in una comunità protetta

Un uomo è accusato di aver costretto la fidanzata a prostituirsi, controllandola durante gli incontri con i clienti e trattenendo la maggior parte dei guadagni. La donna, dopo aver subito questa situazione, si è rifugiata in una comunità protetta. L’indagine ha portato all’apertura di un procedimento legale contro l’uomo, che ora rischia conseguenze penali per le sue azioni.

Avrebbe costretto la fidanzata a prostituirsi, guardandola mentre incontrava i clienti e tenendo i tre quarti del guadagno per sé. Appena lei gli ha detto che lo avrebbe denunciato, ha anche iniziato a intimidirla. A Torino, si è comportato così un uomo di 37anni rinviato a giudizio per minacce e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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