L' ex fidanzata si rifugia dall' amica lui spacca una finestra e irrompe nella casa

Un uomo ha rotto una finestra e si è introdotto in una casa, dopo che l'ex fidanzata si era rifugiata dall'amica. La donna, preoccupata, aveva cercato un luogo sicuro per trascorrere la notte. La scena si è svolta senza ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o alle conseguenze immediate dell'episodio. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione.