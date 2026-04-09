L' ex fidanzata si rifugia dall' amica lui spacca una finestra e irrompe nella casa
Un uomo ha rotto una finestra e si è introdotto in una casa, dopo che l'ex fidanzata si era rifugiata dall'amica. La donna, preoccupata, aveva cercato un luogo sicuro per trascorrere la notte. La scena si è svolta senza ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o alle conseguenze immediate dell'episodio. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione.
Aveva cercato un rifugio sicuro per la notte, lontano da una situazione che evidentemente la preoccupava. Così una giovane di 25 anni aveva deciso di fermarsi a dormire a casa di un’amica, a Torbole Casaglia. Ma quello che doveva essere un riparo si è trasformato in poche ore in un incubo.L’ex. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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