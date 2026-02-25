Litigio assurdo tra Elodie e Iannone | urla in strada rapporto a pezzi lei si rifugia dalla fidanzata Franceska

Un incontro inatteso, qualche parola di troppo e un addio che sembra ormai definitivo. Tra Elodie e Andrea Iannone il clima sarebbe tutt’altro che disteso, almeno stando a quanto riportato dal settimanale Diva e Donna. I due ex sarebbero stati fotografati durante un confronto acceso avvenuto in strada: lui in auto, lei fuori dal veicolo. Un faccia a faccia che, secondo il magazine, si sarebbe trasformato in un litigio dai toni piuttosto animati, davanti agli occhi dei passanti. Litigio furioso per Elodie e Andrea Iannone: tra loro non è rimasto più nulla. Le immagini pubblicate mostrerebbero espressioni tese e volti scuri. Il settimanale sintetizza così la scena: « Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via ». Sempre secondo la ricostruzione, la cantante avrebbe alzato la voce mentre il pilota, visibilmente contrariato, si sarebbe allontanato rapidamente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Spuntano nuovi retroscena sul rapporto tra Elodie e Franceska (e sulla presunta rottura con Iannone)Recenti indiscrezioni emergono sul rapporto tra Elodie e Franceska, con dettagli che fanno discutere.

Scoppia la bomba: Elodie stava con Franceska mentre era fidanzata con Iannone? I dettagliNegli ultimi giorni si è diffusa la notizia di una possibile relazione tra Elodie e Franceska, mentre entrambe erano coinvolte con altri partner.

Elodie fa salire un fan sul palco con lei per la prima volta