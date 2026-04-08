NXT 07.042026 Jacy Jayne 3 volte campionessa?

Durante l’evento Stand&Deliver, che si è svolto in continuità con Vengeance Day, si sono susseguite diverse sfide e risultati. Tra questi, si parla di Jacy Jayne, che potrebbe aver conquistato il suo terzo titolo di campionessa. La serata ha visto molte competizioni e sorprese, attirando l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. La situazione rimane da confermare ufficialmente, mentre si attendono aggiornamenti sui risultati delle gare.

Ciao Bro di Zona Wrestling, un piacevole Stand&Deliver sulla stessa linea d’onda di Vengeance Day si è concluso. Inizia il nuovo anno solare per il brand di sviluppo, in 12 mesi tutto può cambiare compresi noi, chissà chi sarà nel Main Event di S&D 2027. Hoka Hey!!! Promo: Il nuovo campione NXT Tony D’Angelo viene accolto da una Standing Ovation e dai cori You deserve it, il primo Grand Slam Champion della storia di NXT è fiero del suo percorso compresi gli errori che lo hanno reso l’uomo di oggi. Ora che ha le mani avvinghiate al titolo non permetterà a nessuno di portarglielo via, nemmeno ai suoi avversari di sabato. Appena nominato appare Joe Hendry, il quale prima si complimenta con l’italoamericano per poi asserire che se fosse stato un 1vs1 sarebbe ancora campione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 07.04.2026 Jacy Jayne 3 volte campionessa?

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#WWENXT ha una nuova campionessa! Lola Vince ha sconfitto Jacy Jayne e Kendal Grey a NXT Stand and Deliver, conquistando per la prima volta in carriera la cintura. Siete contenti del suo trionfo - facebook.com facebook