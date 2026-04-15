Nuovo Postamat a Montecopiolo un aiuto contro la desertificazione bancaria

A Montecopiolo è stato installato un nuovo Postamat presso l’ufficio postale di Piazza San Michele Arcangelo 7. Il distributore automatico è dotato di un monitor digitale a elevata luminosità e di un dispenser innovativo, con dispositivi di sicurezza come un sistema di macchiatura. L’obiettivo è garantire servizi più efficienti ai residenti del piccolo borgo dell’Appennino, contribuendo a contrastare la desertificazione bancaria nell’area.

Poste Italiane ha installato presso l’ufficio postale del piccolo borgo appenninico di Montecopiolo, in Piazza San Michele Arcangelo 7, l’Atm Postamat dotato di monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Bancomat come poligono di tiro delle bande. La desertificazione bancaria in appena 180 secondiDall'inizio dell'anno si contano 11 furti con esplosivo tentati o riusciti agli sportelli bancomat (di cui uno a un ufficio postale) Mentre le banche... Calabria, tre Comuni su quattro senza sportelli: “Desertificazione bancaria a livello critico”La desertificazione bancaria in Calabria ha raggiunto una soglia definita «critica» .