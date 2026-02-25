Calabria tre Comuni su quattro senza sportelli | Desertificazione bancaria a livello critico

La desertificazione bancaria in Calabria ha raggiunto una soglia definita «critica». È quanto emerge dalle analisi dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, rilanciate dalla First Cisl Calabria. I numeri del fenomeno Secondo i dati diffusi dal sindacato, il 75% dei Comuni calabresi non dispone più di uno sportello bancario. A questa percentuale si aggiunge un ulteriore 16% di centri che possono contare su un solo punto fisico di accesso ai servizi. Una situazione che, secondo la First Cisl, è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni, con il rischio di un progressivo impoverimento dei servizi essenziali sul territorio. Non solo aree interne Il fenomeno non riguarda esclusivamente i piccoli centri delle aree interne. Anche Comuni con popolazioni comprese tra 9mila e 17mila abitanti risultano ormai privi, o quasi, di presìdi bancari. Le ricadute, sottolinea il sindacato, si fanno sentire sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’economia locale, con difficoltà di accesso ai servizi finanziari di base e possibili ripercussioni sulle attività produttive. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Internet ‘azzera’ le banche. Oltre 56mila toscani vivono in comuni senza sportelli. E la desertificazione avanzaLa Toscana perde sempre più sportelli bancari.

Leggi anche: "Basta desertificazione bancaria": dall'Abruzzo allo sciopero generale per difendere lavoro e territori

Temi più discussi: Piccoli Comuni in affanno: in Calabria due dipendenti su tre sono part-time e gli uffici restano scoperti · LaC News24; Riabitare il Sud: 4 territori accedono alla seconda fase del bando; Messina e Reggio Calabria: la storia dei quartieri militari post-terremoto del 1908; Asili nido, in Umbria due comuni su tre coperti, ma solo la metà delle domande è accolta.

First Cisl Calabria, tre Comuni su quattro senza sportelli bancariLa desertificazione bancaria in Calabria ha raggiunto una soglia critica. Secondo le analisi dell'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, tre Comuni su ... ansa.it

Calabria, tre Comuni su quattro senza sportelli: Desertificazione bancaria a livello criticoLa desertificazione bancaria in Calabria ha raggiunto una soglia definita «critica». È quanto emerge dalle analisi dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl ... gazzettadelsud.it

Comuni, da Stato-Città ok differimento bilanci al 31 marzo 2026 per Sardegna, Sicilia e Calabria – www.anci.it https://share.google/egwOR1bwoviP15t1C Comuni, da Stato-Città ok differimento bilanci al 31 marzo 2026 per Sardegna, Sicilia e Calabria – www. - facebook.com facebook