L’area di sosta in via dell’Acquedotto è stata riorganizzata, asfaltata e ampliata, con l’aggiunta di nuovi spazi e piazze urbane. Ora può accogliere fino a quasi 300 posti auto, rispetto ai circa 220 attuali. La superficie totale dell’area è di circa 30mila metri quadrati e si trova in fondo a via dell’Acquedotto.

Riorganizzato, asfaltato e ampliato con nuovi spazi e piazze urbane, arrivando a ospitare fino a quasi 300 posti auto, rispetto ai circa 220 attuali: è il destino dell’ area di sosta, grande 30mila metri quadrati, che si trova in fondo a via dell’Acquedotto. "Il progetto esecutivo è pronto – osserva il sindaco Andrea Biancani –. Entro la metà di aprile contiamo di avere il nome della ditta che farà l’opera secondo l’esito della gara. Pensiamo che a maggio si possa partire con i lavori". Il progetto da 2,9 milioni di euro porta con sé altre riqualificazioni: "Verrà riqualificato il Parco XXV Aprile – aggiunge l’assessore Riccardo Pozzi – e saranno ampliate l’illuminazione e la videosorveglianza nell’intera area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Area di sosta in via dell’Acquedotto. Ci saranno 80 posti auto in più

