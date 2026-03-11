Parcheggio in corso Mazzini tornano i ' vecchi problemi' | Camper stazionano nell' area sosta

Dopo meno di un giorno dall'inaugurazione del nuovo parcheggio in corso Mazzini, i problemi sono tornati. I camper continuano a sostare nell'area sosta, creando disagi per i residenti e gli utenti. La festa e le celebrazioni di ieri sembrano ormai un ricordo, mentre le criticità legate alla gestione dello spazio si ripropongono con frequenza.

“L’effetto inaugurazione è durato meno di 24 ore. Ieri festa, foto e inaugurazioni per il parcheggio in corso Mazzini. Oggi, però, si torna alla realtà. Sono già tornati i camper che stazionano nell’area, esattamente come accadeva prima della riqualificazione e come succede da anni, creando. 🔗 Leggi su Baritoday.it

