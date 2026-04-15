Nuovo jobday per chi cerca lavoro in Brianza | come iscriversi
Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 15, si terrà un appuntamento dedicato alla ricerca di lavoro in Brianza presso la Biblioteca civica di Brugherio, in via Italia 27. L’evento è rivolto a chi è alla ricerca di un’occupazione e prevede un’opportunità di orientamento e incontro con aziende e professionisti del settore. La partecipazione richiede l’iscrizione e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.
Nuova giornata dedicata all’orientamento lavorativo in Brianza. Il nuovo jobday utile a chi sta cercando lavoro, si terrà mercoledì 22 aprile dalle 10 alle 15 alla Biblioteca civica di Brugherio, in via Italia 27. Ad organizzarlo Centro per l’Impiego di Monza e città di Brugherio, Sportello.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Il Jobday al centro commerciale per chi cerca lavoro: come iscriversi e le posizioni cercateJobday in arrivo il 13 aprile al Centro Commerciale Gran Giussano di via Prealpi 41 a Giussano.
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