Nuovo jobday per chi cerca lavoro in Brianza | come iscriversi

Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 15, si terrà un appuntamento dedicato alla ricerca di lavoro in Brianza presso la Biblioteca civica di Brugherio, in via Italia 27. L’evento è rivolto a chi è alla ricerca di un’occupazione e prevede un’opportunità di orientamento e incontro con aziende e professionisti del settore. La partecipazione richiede l’iscrizione e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.