Rassegna Indomite protagoniste del primo appuntamento le incredibili donne di Antonella Barina
Nella rassegna “Indomite” il primo appuntamento ha visto protagoniste alcune donne descritte dalla giornalista Antonella Barina. Tra loro ci sono Vittoria, Ginevra, Chiara, Natalina, Rita, Adriana, Federica, Marisa e Gianna. Sono le figure al centro di un racconto che ha approfondito le loro storie e esperienze. Antonella Barina è autrice del libro “Donne dell’altro mondo,” pubblicato da Manni.
Vittoria, Ginevra, Chiara, Natalina, Rita, Adriana, Federica, Marisa e Gianna. Sono loro le donne raccontate dalla giornalista Antonella Barina, autrice per Manni del libro “Donne dell’altro mondo”. E’ lei, insieme con le sue donne straordinarie “nove protagoniste di umanità ed eccezionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sanremo sceglie Firenze: scuola di danza del Quartiere 4 tra le protagoniste della rassegna musicaleQuindici allieve sono state selezionate per esibirsi a Casa Sanremo durante il Festival.
Riparte la rassegna "FaraggianaPop": il primo appuntamento è dedicato a SanremoRitorna anche nel 2026 la rassegna Faraggiana Pop, un variegato viaggio musicale dalle canzoni di Sanremo a Rachmaninov, dalla danza contemporanea...