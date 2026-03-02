Rassegna Indomite protagoniste del primo appuntamento le incredibili donne di Antonella Barina

Nella rassegna “Indomite” il primo appuntamento ha visto protagoniste alcune donne descritte dalla giornalista Antonella Barina. Tra loro ci sono Vittoria, Ginevra, Chiara, Natalina, Rita, Adriana, Federica, Marisa e Gianna. Sono le figure al centro di un racconto che ha approfondito le loro storie e esperienze. Antonella Barina è autrice del libro “Donne dell’altro mondo,” pubblicato da Manni.