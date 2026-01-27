Nuovo appuntamento rassegna Un libro per l’anima | il prana l' etere e l' astrale

Mercoledì 12 febbraio ad Ancona si tiene un nuovo incontro della rassegna “Un libro per l’anima”. Corrado Marchetti e Jara Centanni presenteranno la rivista Channeling News, dedicata alla crescita interiore e alla spiritualità, offrendo spunti di riflessione su prana, etere e astrale. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire temi legati allo sviluppo personale in un contesto culturale e informativo.

Mercoledì 12 febbraio, Ancona ospita un nuovo appuntamento della rassegna "Un libro per l'anima". Protagonisti dell'incontro saranno Corrado Marchetti e Jara Centanni, che presenteranno al pubblico la rivista Channeling News, progetto editoriale dedicato alla crescita interiore, alla.

