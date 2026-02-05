Fiorentina ecco Paratici | Testa nel carrarmato per salvarci Vanoli come il re Leone deve motivare

Da gazzetta.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Paratici si presenta ufficialmente come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Con tono deciso, promette di lavorare duro per riportare la squadra in alto, anche se la strada sarà difficile. Paratici sottolinea di avere la “testa nel carrarmato” e di essere pronto a lottare per salvare la stagione. Parla anche di Commisso, il presidente, e di come amasse questa maglia, e mostra fiducia nel tecnico Vanoli, paragonandolo al re Leone per il suo carattere. E infine, esprime ottimismo sulle capacità di Kean

Prima i ringraziamenti, poi una frase ad effetto, con grande senso della realtà: “Per i prossimi mesi dovremo tenere la testa nel carrarmato per uscire dalla situazione attuale di classifica. Poi penseremo al resto”. Fabio Paratici, nuovo responsabile dell’area sportiva della Fiorentina, si presenta al Rocco B. Commisso Viola Park e lo fa con determinazione, consapevole del doppio binario che lo aspetta fra presente e futuro: “Ringrazio prima di tutto la famiglia Commisso e il d.g. Alessandro Ferrari che mi hanno scelto e per la grande occasione. Grazie anche al Tottenham che mi ha dato la possibilità di tornare in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fiorentina ecco paratici testa nel carrarmato per salvarci vanoli come il re leone deve motivare

© Gazzetta.it - Fiorentina, ecco Paratici: "Testa nel carrarmato per salvarci. Vanoli come il re Leone, deve motivare"

Approfondimenti su Fiorentina Paratici

Fiorentina, Paratici si presenta: «Ecco perché ho scelto di venire qui. Dobbiamo accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato e soffrire per salvarci!»

Fabio Paratici si presenta alla Fiorentina e spiega le ragioni della sua scelta.

Paratici si presenta alla Fiorentina: «Ho scelto di venire qui per questo motivo. Dobbiamo mettere la testa nel carro armato per i prossimi 4 mesi e soffrire per salvarci!» 

Fabio Paratici si è presentato ufficialmente alla Fiorentina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiorentina Paratici

Argomenti discussi: Fiorentina, Paratici: Firenze sfida coraggiosa, testa alla salvezza; Fiorentina, Fabio Paratici è al Viola Park ed è ufficialmente operativo: il benvenuto di Giuseppe Commisso; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio; Paratici: Alla Fiorentina non ho chiesto alcuna garanzia né investimento. Kean il più forte attaccante italiano, in Conference vogliam.

fiorentina ecco paratici testaFiorentina, ecco Paratici: Mettiamo la testa nel carro armato. Sogno una viola internazionaleIl nuovo direttore sportivo della Fiorentina si è presentato oggi nel Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park ... msn.com

fiorentina ecco paratici testaParatici Fiorentina scelta coraggiosa e convinta, testa alla salvezzaFIRENZE (ITALPRESS) – Innanzitutto colgo l’occasione per ringraziare il presidente Rocco Commisso ed il direttore Alessandro ... iltempo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.