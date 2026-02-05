Fiorentina ecco Paratici | Testa nel carrarmato per salvarci Vanoli come il re Leone deve motivare

Giovanni Paratici si presenta ufficialmente come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Con tono deciso, promette di lavorare duro per riportare la squadra in alto, anche se la strada sarà difficile. Paratici sottolinea di avere la “testa nel carrarmato” e di essere pronto a lottare per salvare la stagione. Parla anche di Commisso, il presidente, e di come amasse questa maglia, e mostra fiducia nel tecnico Vanoli, paragonandolo al re Leone per il suo carattere. E infine, esprime ottimismo sulle capacità di Kean

Fabio Paratici, nuovo responsabile dell'area sportiva della Fiorentina, si presenta al Rocco B. Commisso Viola Park e lo fa con determinazione, consapevole del doppio binario che lo aspetta fra presente e futuro: "Ringrazio prima di tutto la famiglia Commisso e il d.g. Alessandro Ferrari che mi hanno scelto e per la grande occasione. Grazie anche al Tottenham che mi ha dato la possibilità di tornare in Italia.

Fabio Paratici si presenta alla Fiorentina e spiega le ragioni della sua scelta.

Fabio Paratici si è presentato ufficialmente alla Fiorentina.

