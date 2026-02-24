Putin sconfitto Europa più forte L' affondo di Arianna Meloni contro Mosca
Arianna Meloni afferma che il Cremlino sta subendo una sconfitta militare, rafforzando la posizione dell’Europa. La leader politica sottolinea come il conservatorismo rappresenti una difesa concreta della libertà e della democrazia. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti tra i paesi europei e la Russia. Meloni insiste sulla necessità di mantenere la coesione europea per affrontare le sfide attuali. La decisione di rafforzare le alleanze si fa più evidente.
"Il Cremlino sta perdendo la guerra. E l'Europa è più forte. Il conservatorismo è la difesa della libertà, della democrazia, del rispetto delle regole globali. Elemento essenziale della visione conservatrice, della nostra visione, è la coerenza. E lo abbiamo dimostrato anche sulla questione ucraina. Dall'inizio della guerra, anche dai banchi dell'opposizione, Fdi ha sempre sostenuto Kiev. Ed è una scelta, come ben sapete, che abbiamo rivendicato con orgoglio. Non a caso è al primo punto del programma elettorale del 2022". È questo il pensiero sul conflitto in Ucraina di Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, rilasciato in un'intervista a "Il Foglio". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Arianna Meloni sta con l’Ucraina: «La Russia sta perdendo la guerra e l’Europa è più forte»Arianna Meloni afferma che la Russia sta perdendo la guerra in Ucraina e attribuisce questa situazione alle armi fornite dall’Europa.
