Due chili di hashish nel sottotetto | arrestato 20enne ad Almenno San Bartolomeo

La polizia ha arrestato un giovane di 20 anni ad Almenno San Bartolomeo dopo aver scoperto oltre due chili di hashish nascosti nel sottotetto della sua casa. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio del 26 gennaio, quando gli agenti hanno trovato la droga pronta per essere venduta.

IL FERMO. In casa oltre due chili di droga pronti per lo spaccio. L’operazione della Polizia di Stato con la Polizia Locale nel pomeriggio del 26 gennaio. Un controllo mirato nel pomeriggio di domenica 26 gennaio ha portato all’arresto di un giovane di 20 anni, residente nella Bergamasca, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione rientra in una più ampia attività info-investigativa condotta dalla polizia di Stato di Bergamo, con il supporto della polizia Locale. L’intervento è scattato ad Almenno San Bartolomeo, dove gli agenti in abiti civili hanno notato un ragazzo il cui comportamento ha destato sospetti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La Polizia di Bergamo ha arrestato un giovane che si aggirava con fare sospetto nel centro di Almenno San Bartolomeo.

