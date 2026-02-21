Cimitero terminata la realizzazione dell' ampliamento ecco i nuovi spazi

Il cimitero di Sabaudia ha completato l’ampliamento, che ha portato 400 nuovi loculi e 80 ossari. I lavori, iniziati due anni fa, sono stati portati a termine questa settimana. Ora le nuove strutture sono pronte e si preparano ad accogliere le prime inumazioni già da lunedì prossimo. La comunità locale attendeva da tempo questa opera, fondamentale per alleviare la carenza di spazi. La consegna ufficiale segna la fine di un lungo percorso.

Quattrocento nuovi loculi e 80 ossari: l’ampliamento del cimitero urbano di Sabaudia vede conclusi i suoi lavori e ora l’opera, attesa da anni, è pronta a ricevere le prime inumazioni, a partire da lunedì. Per il Comune di Sabaudia, rappresenta un passaggio concreto che segna l’avvio pieno di un servizio atteso e necessario, restituendo alle famiglie risposte e dignità in un luogo che appartiene alla memoria di tutti. L’amministrazione ha scelto di non effettuare una inaugurazione pubblica, ma un momento di silenzio e raccoglimento, coerente con il luogo. Per anni, l’ampliamento del cimitero era stato atteso, e ora ha preso forma con i 400 nuovi loculi e 80 nuovi ossari: strutture ordinate, spazi dignitosi, un intervento che tocca una dimensione spesso trascurata nel dibattito pubblico, ma essenziale nella vita di una comunità che ha tanti bisogni, ma soprattutto quello del rispetto per i defunti e per chi li ricorda.🔗 Leggi su Latinatoday.it

