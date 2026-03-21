Trinity Viaggi Studio a Fiera Didacta | soggiorni linguistici per studenti e formazione metodologica per docenti VIDEO
Trinity Viaggi Studio ha partecipato alla Fiera Didacta, offrendo informazioni sui suoi soggiorni linguistici rivolti a studenti e sulla formazione metodologica dedicata ai docenti. L'azienda opera nel settore dei viaggi studio dal 1998 e ha ampliato la sua presenza internazionale integrandosi con St.
Trinity Viaggi Studio opera nel settore dei soggiorni linguistici dal 1998 e ha progressivamente consolidato la propria dimensione internazionale attraverso l'integrazione con St. Andrew's Language Schools, con cui forma oggi un'unica realtà organizzativa. L'articolo Trinity Viaggi Studio a Fiera Didacta: soggiorni linguistici per studenti e formazione metodologica per docenti VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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