Pulizia delle strade? Spreco di tempo e denaro

La pulizia delle strade è fondamentale per il decoro e la sicurezza urbana. Tuttavia, quando le operazioni vengono svolte in pieno giorno con auto parcheggiate sui marciapiedi, l’efficacia si riduce significativamente. Questa situazione, come segnalato in Viale Risorgimento, può portare a uno spreco di tempo e risorse senza ottenere i risultati desiderati. È importante trovare soluzioni più efficaci per garantire un ambiente pulito e curato.

Scrive il lettore: "La pulizia delle strade, in questa segnalazione mi riferisco a Viale Risorgimento, viene effettuata in pieno giorno con le auto parcheggiate lungo i marciapiedi, il risultato è altamente deludente. C'è un addetto che soffia le foglie e le cartacce verso il centro della.

