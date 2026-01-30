Pulizie intensive al Mortise | interventi straordinari in quattro strade

Le strade del quartiere Mortise a Padova sono al centro di un’operazione di pulizia straordinaria. Lunedì 2 febbraio, le squadre di AcegasApsAmga e il Comune di Padova hanno avviato una serie di interventi di igiene urbana sulle quattro principali vie della zona, per migliorare la situazione dopo settimane di accumulo di sporco. Si tratta di un intervento temporaneo, ma che mira a rendere più vivibile la zona per i residenti e i passanti.

Lunedì 2 febbraio dalle 5 alle 11 del mattino lavori approfonditi su carreggiate e caditoie, stop temporaneo alla sosta e azioni coordinate tra amministrazione comunale e multiutility Prosegue il piano comunale di cura dei quartieri cittadini. Lunedì 2 febbraio il servizio di pulizie intensive farà tappa nella zona Mortise, dove è previsto un intervento straordinario di igiene urbana promosso dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga. Saranno interessate via Lanari, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Di Lenna e via Ragazzi del '99, strade inserite nel programma di pulizia profonda pensato per migliorare il decoro urbano e la sicurezza igienica degli spazi pubblici.

