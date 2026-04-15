Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l’intenzione di introdurre nuovi incentivi dedicati ai veicoli commerciali leggeri. Questi incentivi mirano a favorire il rinnovo dei furgoni in circolazione e ad aumentare la domanda nel settore dei veicoli commerciali. La misura si concentra esclusivamente sui mezzi leggeri, con l’obiettivo di sostenere l’intero comparto.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato l’intenzione di varare nuovi incentivi focalizzati esclusivamente sui veicoli commerciali leggeri, con l’obiettivo di sostenere il rinnovo dei parchi circolanti e stimolare la domanda nel settore. La decisione, emersa durante un recente convegno di Federauto, esclude ogni tipo di bonus per le auto destinate all’uso privato e si inserisce nei percorsi già tracciati al Tavolo Automotive dello scorso 30 gennaio. I numeri della produzione industriale raccontano una realtà che richiede interventi mirati. Nel corso del 2025, la fabbricazione di autoveicoli ha subito un crollo del 15,3%, un dato che riflette il calo complessivo dell’indice produttivo del comparto pari al 10,3%, secondo le elaborazioni ISTAT basate sui dati ANFIA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi incentivi: il Governo salva il settore con i furgoni

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