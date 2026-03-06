Daikin Tour 2026 | 41 tappe e nuovi incentivi per il settore HVAC

Il Daikin Tour 2026 si terrà il prossimo mercoledì 11 marzo a Mogliano Veneto, presso Villa Braida. L’evento prevede 41 tappe in tutta Italia e si rivolge a progettisti e installatori del settore HVAC. Durante la giornata, verranno presentate le ultime normative energetiche e saranno offerti nuovi incentivi per il settore.

Il Daikin Tour 2026 fa tappa a Mogliano Veneto il prossimo mercoledì 11 marzo presso Villa Braida, offrendo un'occasione cruciale per progettisti e installatori di aggiornarsi sulle ultime normative energetiche. L'incontro gratuito si concentra sull'analisi del Conto Termico 3.0 e dell'Ecobonus, temi centrali per la transizione energetica degli edifici in Italia. In questa quarta edizione del tour itinerante, che coprirà complessivamente 41 città italiane, l'obiettivo è fornire crediti professionali validi e condividere le innovazioni tecnologiche più recenti nel settore HVAC. La partecipazione non richiede costi, ma richiede una registrazione preventiva sui canali ufficiali dedicati agli eventi del tour. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Parte il Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatori sulle novità di settore e presentare la gamma residenziale e commerciale DaikinIl 27 gennaio prende ufficialmente il via il Daikin Tour 2026, l’evento itinerante dedicato a progettisti e installatori promosso da Daikin, multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di ... comunicati-stampa.net

Installatori e professionisti del fotovoltaico: è tempo di cambiare marcia! In collaborazione con Daikin Italy, portiamo in tutta la penisola il SENEC.Academy in Tour. L'obiettivo Fornirvi gli strumenti pratici per vincere le sfide di un mercato che chiede sempre - facebook.com facebook