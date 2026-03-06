Daikin Tour 2026 | 41 tappe e nuovi incentivi per il settore HVAC

Il Daikin Tour 2026 si terrà il prossimo mercoledì 11 marzo a Mogliano Veneto, presso Villa Braida. L’evento prevede 41 tappe in tutta Italia e si rivolge a progettisti e installatori del settore HVAC. Durante la giornata, verranno presentate le ultime normative energetiche e saranno offerti nuovi incentivi per il settore.

Il Daikin Tour 2026 fa tappa a Mogliano Veneto il prossimo mercoledì 11 marzo presso Villa Braida, offrendo un'occasione cruciale per progettisti e installatori di aggiornarsi sulle ultime normative energetiche. L'incontro gratuito si concentra sull'analisi del Conto Termico 3.0 e dell'Ecobonus, temi centrali per la transizione energetica degli edifici in Italia. In questa quarta edizione del tour itinerante, che coprirà complessivamente 41 città italiane, l'obiettivo è fornire crediti professionali validi e condividere le innovazioni tecnologiche più recenti nel settore HVAC. La partecipazione non richiede costi, ma richiede una registrazione preventiva sui canali ufficiali dedicati agli eventi del tour. 🔗 Leggi su Ameve.eu

