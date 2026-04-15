Dall' aeroporto di Bologna fino al proprio hotel costo 38 euro | il servizio navetta si allarga al Cesenate

Da Bologna a Cesena, Cesenatico e Gatteo, il servizio navetta tra l’aeroporto e le località vicine si estende, offrendo ora collegamenti anche verso queste destinazioni. Il costo del trasferimento dall’aeroporto all’hotel è di 38 euro e copre anche le aree del Cesenate. La novità riguarda l’ampliamento delle destinazioni raggiungibili con il servizio, che prima si limitava ad alcune zone vicine all’aeroporto.

Dall'aeroporto di Bologna a Cesena, Cesenatico e Gatteo: il servizio navetta si allarga a nuove località. “Dal 24 maggio al 20 settembre sarà ancora più semplice raggiungere la Riviera Romagnola grazie a Shuttle Italy Airport - informa una nota - servizio già attivo di collegamento tra aeroporto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Referendum giustizia, affluenza al 38%: Secondo i sondaggisti così il Sì accelera e il margine si allargaIl dato delle ore 19 ridisegna il quadro in modo netto, ma soprattutto conferma con precisione ciò che i sondaggisti avevano indicato già prima del... Ufficio postale chiuso per lavori. Al via il servizio di navetta gratuitaNella silenziosa San Gimignano anche il cancello della porta delle Poste Italiane di piazza delle Erbe è stato chiuso fino al 26 marzo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’aeroporto Marconi fa i conti col carburante a rischio; Carburante a rischio per i voli, limitazioni anche a Bologna. Il presidente del Marconi Postacchini: Per ora nessuna ripercussione; Al Marconi c'è ancora carburante, per ora; Aeroporto di Bologna, marzo da record con 855 mila passeggeri (+5%). Cervia e Cesenatico tra le nuove fermate dello shuttle che collega l’aeroporto di Bologna con la RivieraCervia, Milano Marittima, Gatteo, Cesena FS e Cesenatico entrano nella rete dei collegamenti tra aeroporto e costa: è questa la principale novità del ... ravennanotizie.it L’aeroporto Marconi fa i conti col carburante a rischioGuerra nel Golfo, la compagnia Air Bp Italia comunica restrizioni anche nello scalo di Bologna in coincidenza col lungo ponte festivo. Un provvedimento ... bologna.repubblica.it Il protocollo d'intesa è stato firmato dall'Institut Agricole Régional durante l'edizione 2026 di VINITALY. La rete scientifica coinvolge undici centri di ricerca applicata del Nord Italia. #institutagricolerégional #vinitaly #vino #viticoltura #ricerca #vitelabnetwork #ve - facebook.com facebook Dall’esaltazione mistica su Truth all'uso dei deepfake: perché la nuova iconografia divina di Donald Trump segna un punto di non ritorno politico e religioso. x.com