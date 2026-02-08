Caro trasporti | dopo gli autobus urbani anche la navetta verso l’aeroporto ora costa di più

Da oggi, anche il servizio navetta tra Bologna e l’aeroporto aumenta i suoi prezzi. La decisione arriva pochi giorni dopo l’aumento delle tariffe degli autobus urbani, lasciando i pendolari e i viaggiatori più attenti ai costi. La biglietteria ha comunicato che da ora in poi, chi vorrà usare il servizio dovrà pagare qualche euro in più rispetto a prima. La novità ha già suscitato qualche protesta tra chi utilizza quotidianamente questa linea.

Dopo gli autobus 'normali', anche il servizio navetta da e verso l'aeroporto di Bologna aumenta le proprie tariffe. A partire dall'1 febbraio, infatti, l'iniziativa 'Bus & Fly' ha visto l'applicazione di una variazione (in alto) dei propri prezzi. Il servizio di collegamento tra Ferrara (con fermate in viale Cavour, stazione e centro commerciale 'Il Castello') e l'aeroporto Marconi del capoluogo felsineo ha, così, aggiornato il proprio listino. Il biglietto acquistato online (fino a tre ore prima della partenza) è passato da 17 a 18,50 euro, quello comprato con pagamento elettronico a bordo del mezzo da 20 a 22 euro, mentre quello pagato a bordo in contanti è disponibile a 25 euro.

