Nuove graduatorie ATA | scatta la sfida digitale per i nuovi ruoli

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota n. 1009 del 15 aprile 2026, che stabilisce le modalità per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali della prima fascia del personale ATA. La procedura riguarda le nuove graduatorie e rimarrà valida anche per l’anno scolastico 20262027. La pubblicazione delle nuove liste segna l’inizio di una fase di aggiornamenti e sfide digitali per i candidati coinvolti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato tramite la Nota n. 1009 del 15 aprile 2026 le modalità per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali della prima fascia per il personale ATA, con validità estesa all’anno scolastico 20262027. La procedura, che si baserà esclusivamente sulla valutazione dei titoli senza l’applicazione di prove d’esame, coinvolge tutte le regioni italiane, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta. L’iter burocratico si avvia con una scadenza imminente: gli Uffici Scolastici Regionali hanno tempo fino al 21 aprile 2026 per la pubblicazione dei bandi specifici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuove graduatorie ATA: scatta la sfida digitale per i nuovi ruoli Notizie correlate Leggi anche: Posizioni economiche ATA: in corso il caricamento degli esiti delle prove, poi le graduatorie. In Sicilia 4.496 nuove attribuzioni Graduatorie 24 mesi ATA: CIAD richiesta solo ai nuovi inserimenti. Requisito per tutti i profili tranne il collaboratore scolasticoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato alle organizzazioni sindacali la bozza della nota che disciplinerà l’indizione dei bandi per... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Graduatorie interne d’istituto e Legge 104: quando scatta l’esclusione e cosa fare in caso di errore; Nuovo bando di concorso ATA 24 mesi: aggiornamento delle graduatorie, la prossima settimana incontro decisivo. Concorsi ATA 2026: bandi, requisiti e novitàConcorsi ATA 2026 in arrivo: bandi, requisiti e date per graduatorie 24 mesi, Sicilia e AFAM. Tutte le novità per lavorare a scuola. catania.liveuniversity.it Aggiornamento graduatorie ATA 2026, le anticipazioniInformazioni dettagliate sull'aggiornamento graduatorie ATA 2026 e i requisiti per accedere a nuove supplenze e ruoli stabili. informazionescuola.it Due mamme: “A Impruneta impennata di domande per il nido comunale. Servono più posti”. "Ora che sono uscite le nuove graduatorie - dicono - è palese che qualcosa occorre fare perché ci sono state il doppio delle domande rispetto ai posti disponibili". facebook