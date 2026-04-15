Nuove frontiere dell’otorino | la rivoluzione dell’endoscopia mini-invasiva è passata da Como

A Como si è appena concluso il RhinoEdu Master Course, un evento internazionale dedicato all’otorinolaringoiatria. Dal 13 al 15 aprile, professionisti provenienti da diversi paesi si sono riuniti per discutere delle ultime novità nel settore, con un focus particolare sulle tecniche mini-invasive di endoscopia. La tre giorni ha visto momenti di formazione e confronto, portando nella città un importante appuntamento dedicato alle innovazioni in questo campo medico.

Si è concluso a Como il RhinoEdu Master Course, un evento internazionale che, dal 13 al 15 aprile, ha trasformato la città in un crocevia di sapere, innovazione e confronto nel campo dell’otorinolaringoiatria. Tre giornate intense, dedicate alle tecniche endoscopiche mini-invasive, che hanno.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate "Cyber, digitalizzazione e IA: ecco le nuove frontiere dell'innovazione Pirelli"Passione che fa brillare ancora gli occhi, visione condita dalla pragmaticità e lungimiranza unita alla competenza. Le nuove frontiere dell’ortopedia, tra protesi innovative e realtà virtualeLa città di New Orleans ha ospitato migliaia di esperti da tutto il mondo per l’annual meeting dell’American academy of orthopaedic surgeons, uno dei...