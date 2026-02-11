Cyber digitalizzazione e IA | ecco le nuove frontiere dell' innovazione Pirelli

La Pirelli punta forte su cyber, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Sono le nuove frontiere dell’azienda, che investe per migliorare i propri sistemi e offrire prodotti sempre più innovativi. I dirigenti spiegano che si tratta di un passo importante per restare al passo con i tempi, senza perdere di vista la passione e la competenza che da sempre guidano il marchio. La strada è in salita, ma l’obiettivo è chiaro: rendere la Pirelli ancora più moderna e all’avanguardia.

Passione che fa brillare ancora gli occhi, visione condita dalla pragmaticità e lungimiranza unita alla competenza. Se si volesse tracciare un identikit di Piero Misani, Chief Technical Officer Pirelli da 41 anni in azienda, i tratti distintivi e salienti sarebbero sicuramente questi. D’altronde, quando lo abbiamo intervistato esattamente tre anni fa, l’ingegnere aveva tracciato delle linee del futuro che oggi trovano conferma e consolidamento. Cyber, 5G, digitalizzazione, Intelligenza artificiale: ecco il presente da cui è già partito il futuro. Un futuro forgiato da eventi imprevedibili come la pandemia che, paradossalmente, ha permesso a Pirelli di compiere una forte accelerazione digitale permettendo la creazione di un’ecosistema di virtualizzazione che parte dal digital win, gemello digitale del pneumatico, e arriva al simulatore di guida. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

