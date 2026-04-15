Non siamo al conto alla rovescia ma poco ci manca. Venezia, Mestre e il loro territorio vedono crescere giorno dopo giorno il nuovo stadio e il nuovo palasport, due opere attese da tempo immemore — esistono ritagli di giornale degli Anni Ottanta che parlano di un dibattito “decennale” sul tema — e che ora si stanno materializzando. Stanno sorgendo a Tessera — accento sulla seconda “e” — a poca distanza dall’aeroporto Marco Polo, in un lembo di terra tra la campagna e le barene della Laguna Nord. Faranno parte del “Bosco dello Sport”, la nuova area verde che accoglierà infrastrutture e servizi per l’intrattenimento e la pratica sportiva. La gestione di entrambe le strutture è già stata assegnata per quarant’anni alle due principali società sportive della zona, il Venezia FC e la Reyer Basket.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuove case per Venezia e Reyer: avanzano i lavori del "Bosco dello Sport"

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