Nuove aperture straordinarie degli uffici comunali Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Gli uffici comunali Urp di Arezzo annunciano aperture straordinarie per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Le aperture sono programmate in giorni e orari diversi rispetto alla normale attività, per favorire il rilascio ai cittadini. Questa iniziativa si inserisce nel tentativo di ridurre i tempi di attesa e migliorare i servizi offerti. Le date specifiche delle aperture saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune.

Arezzo, 15 aprile 2026 – (CIE). Un nuovo programma dell’Amministrazione comunale di Montevarchi per agevolare i cittadini nel rilascio della Carta di Identità elettronica (CIE), con cinque ulteriori aperture straordinarie degli uffici Urp comunali. Si ricorda infatti che tutte le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, cesseranno la validità il 3 agosto 2026. Entro tale data, come previsto dal Regolamento (UE) 20191157, sarà necessario sostituire il documento cartaceo con la CIE. Per questo motivo è stato previsto un potenziamento del servizio, con l’attivazione di una postazione dedicata all’emissione delle CIE, a partire da oggi pomeriggio, mercoledì 15 aprile, dalle ore 14.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove aperture straordinarie degli uffici comunali Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 16 marzo 2026 – Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 18 febbraio 2026 – Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica... Temi più discussi: Nuove aperture straordinarie per la Carta di Identità Elettronica; Aperture straordinarie Uffici Anagrafici; Uffici Anagrafe: nuove aperture straordinarie per il rilascio della CIE; Sito Istituzionale | CIE, open day 11 e 12 aprile. Nuove aperture straordinarie degli uffici comunali Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaUn nuovo programma dell’Amministrazione comunale di Montevarchi per agevolare i cittadini nel rilascio della Carta di Identità elettronica ... lanazione.it Carte d’identità: aperture straordinarie ad aprile a VeneziaIl Comune di Venezia ha programmato nuove giornate di apertura straordinaria degli Uffici Anagrafe nelle sedi di Venezia, Mestre e Marghera per agevolare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica ... genteveneta.it OPEN DAY C.I.E. CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA SABATO 18 APRILE DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30 Apertura straordinaria dell'Anagrafe per il rinnovo delle Carte d'Identità ATTENZIONE! Dal 3 Agosto 2026 le carte d'identità cartac - facebook.com facebook