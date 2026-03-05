Lucid la rivale di Tesla Model Y nascerà nel 2027 in Arabia Saudita

Lucid ha annunciato che il suo nuovo SUV, rivale della Tesla Model Y, sarà prodotto in Arabia Saudita e arriverà nel 2027. L’auto avrà un prezzo stimato di circa 50 mila dollari e rappresenta un passo importante per l’espansione del marchio nel mercato globale. La produzione si svolgerà in uno stabilimento saudita, senza ulteriori dettagli sui modelli o sulle caratteristiche tecniche.

Anche l'Arabia Saudita entra ufficialmente nel gruppo dei Paesi produttori di auto, attraverso una vettura elettrica destinata a competere nientemeno che con la best seller Tesla Model Y. Manca ancora il nome da associare all'immagine, anche se questa è stata già diffusa dall'azienda americana Lucid sui suoi profili social. Non verrà costruita a Newark, in California, dove ha sede la Lucid, ma nello stabilimento nel King Salman Automotive Cluster di Jeddah, in Arabia Saudita. Non è un caso, considerando come proprio quest'ultima abbia sostenuto attraverso il suo Fondo Sovrano pubblico le sorti finanziarie di Lucid in questi anni. Fondata nel 2016, ha avuto un percorso sicuramente lungo e più tortuoso rispetto alla rivale designata Tesla.