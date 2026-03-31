Dieci anni di Tesla Model 3 la prima elettrica economica

Dopo dieci anni dal suo debutto, la Tesla Model 3 è stata riconosciuta come la prima vettura elettrica accessibile prodotta in serie. Sebbene non abbia rispettato tutti gli impegni iniziali, ha comunque contribuito a introdurre il segmento delle auto elettriche di massa, modificando le scelte dei consumatori e influenzando la produzione di altri modelli nel settore automobilistico.

Il 31 marzo 2016 Elon Musk presentava ufficialmente la Tesla Model 3, prima auto elettrica "economica" prodotta in grandi numeri. La promessa era quella di democratizzare la mobilità elettrica: dopo le costose Tesla Roadster, Tesla Model S e Tesla Model X, che fino al 2016 avevano avuto un buon successo di critica e di pubblico, ma vendite ancora di nicchia, Musk promise una berlina elettrica sportiva da usare tutti i giorni, con autonomia più che sufficiente per l'americano medio e un prezzo di vendita di 35 mila dollari, equivalenti più o meno a 43-45 mila dollari di oggi. Come spesso accade con le promesse di Musk, però, anche quella della Model 3 si è avverata solo in parte e, soprattutto, non nei tempi inizialmente previsti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dieci anni di Tesla Model 3, la prima elettrica "economica" Articoli correlati Tesla, addio alle Model S e Model X. Musk: "Al loro posto produrremo robot"Si chiude un'era per Tesla: termina la produzione delle Model S e Model X, i primi due modelli prodotti in grande serie dalla casa americana dopo la... Lucid, la rivale di Tesla Model Y nascerà nel 2027 in Arabia SauditaAnche l’Arabia Saudita entra ufficialmente nel gruppo dei Paesi produttori di auto, attraverso una vettura elettrica destinata a competere nientemeno... Tesla Model 3 Standard: la più economica nella prova su strada Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Volete una Model S o Model X? Fate in fretta: Tesla ferma la produzione; Quanto vale la Tesla primo prezzo (35 mila euro); Utile BYD giù del 19% dopo l'anno record che ha spodestato Tesla; Auto elettrica, scienza batte arroganza: così la cinese Byd ha sorpassato la Tesla di Musk. Proprietario di una Model S intenta una causa contro Tesla per un motivo sorprendente...Un proprietario Tesla fa causa all'azienda sostenendo che le maniglie a filo abbiano ridotto il valore dell'auto per lo scandalo sicurezza. auto.everyeye.it TESLA MODEL 3 LONG RANGE DUAL MOTOR AWD ANNO: 03/2021 KM: 388.000 ALIMENTAZIONE: ELETTRICA KW: 153 CV: 208 CILINDRATA: 0 EURO: ZERO EMISSIONI PREZZO: 7.300€ / 8.800€ LORDO AUTOVETTURA CON ANOMALIE DA VERIFIC - facebook.com facebook