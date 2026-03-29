Dopo un mese e mezzo alla guida del Tottenham, l'allenatore croato ha ottenuto una sola vittoria, quella contro l'Atletico Madrid in Champions League. La collaborazione si è conclusa con una risoluzione consensuale, annunciata dopo appena sei settimane. La squadra ha avuto un rendimento limitato sotto la sua guida, con un solo successo in tutto il periodo.

Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham. Il club ha annunciato la "separazione consensuale con effetto immediato" col tecnico croato, scelto dal 14 febbraio per rimpiazzare Thomas Frank e provare a salvare il Tottenham dall’incubo retrocessione. Tudor chiude con un bilancio di un punto in 5 partite di Premier, con l’aggravante di aver perso 3-0 in casa lo scontro diretto col Nottingham Forest. Il margine sulla retrocessione si è assottigliato a un solo punto. Gli Spurs sognavano di convincere Roberto De Zerbi a dire immediatamente sì, anche con una clausola rescissoria in caso di retrocessione, ma il tecnico che l’11 febbraio ha lasciato il Marsiglia non sembra interessato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tudor al Tottenham: è già finita. Dopo un mese e mezzo risoluzione consensuale

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