Venerdì 30 gennaio 2026, l’Alta Calabria ha fatto un passo importante. Con l’approvazione dello Statuto, 43 Comuni della zona hanno dato il via libera alla nuova Rete Turistica. Ora, lavorano insieme per promuovere il territorio e sviluppare il turismo sostenibile. È una collaborazione che potrebbe portare benefici concreti alla zona, puntando sulla valorizzazione delle risorse locali.

Venerdì 30 gennaio 2026 si è chiuso un capitolo fondamentale per il futuro del territorio calabrese: l’approvazione dello Statuto ha reso operativa la Rete Turistica dei Comuni dell’Alta Calabria, un’iniziativa che riunisce 43 enti locali in un progetto condiviso di sviluppo sostenibile. Il passaggio non è solo amministrativo, ma rappresenta una scelta strategica per superare le frammentazioni storiche che hanno limitato la visibilità e l’attrattività dell’area. Il coordinamento nasce da un’idea concreta, frutto di un dialogo istituzionale durato mesi, che ha visto coinvolte amministrazioni diverse, con culture, tradizioni e risorse eterogenee, ma unite da un patrimonio comune di valore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alta Calabria si unisce in rete turistica: nuova sinergia per sviluppo e valorizzazione del territorio

Approfondimenti su Alta Calabria

Grazie a Aucc, una rete di solidarietà che si integra con il territorio umbro, si dimostra l'importanza del volontariato e della collaborazione tra professionisti e cittadini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alta Calabria

Argomenti discussi: Donnarumma (FS): Vogliamo collegare Roma e Reggio Calabria in quattro ore; Connettere il futuro. L'alta velocità Salerno-Reggio Calabria unisce il Mezzogiorno (26.01.2026); Roma-Reggio Calabria in 4 ore e mezza, l'ad di Ferrovie dello Stato fissa l'obiettivo: Investimenti e lavori nei prossimi dieci anni; Manfredi: Alta velocità Salerno-Reggio Calabria fondamentale per futuro del Sud.

Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, ora Falcomatà fa dietrofront (dopo mesi di propaganda): dubbi fugatiPorto a questo tavolo la voce di Reggio Calabria e di un territorio che guarda con attenzione cruciale alla realizzazione della linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria come motore di sviluppo per ... strettoweb.com

Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, Falcomatà a Napoli: Tempi competitivi e progetto integrale per lo sviluppo del MezzogiornoL’intervento di Falcomatà ha ribadito l’urgenza di un progetto integrale e strategico per l’Alta Velocità nel Sud Italia, in grado di trasformare la linea Salerno-Reggio Calabria in un vero volano per ... reggiotv.it

Leggi qui https://www.zmedia.it/statale-106-e-alta-velocita-salvini-annuncia-investimenti-record-per-la-calabria/ Investimenti senza precedenti per le infrastrutture in Calabria. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rivendica lo stanziame - facebook.com facebook

Da Roma a Reggio Calabria in 4 ore con l’Alta Velocità, è questo il futuro prossimo x.com