Mondadori vuole comprare il ramo scolastico di Hoepli | presentata l'offerta
Il gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per acquisire il ramo scolastico della casa editrice Hoepli. L'amministratore delegato ha dichiarato che si tratta di un'offerta specifica rivolta esclusivamente al settore scolastico e spera che venga accettata. La proposta riguarda quindi solo questa divisione, senza coinvolgere altre parti dell'azienda.
Il gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per il ramo scolastico della casa editrice Hoepli: "Abbiamo fatto pervenire una diversa offerta che riguarda solo la scolastica, nell'auspicio che possa essere accolta", ha spiegato l'amministratore delegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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