Nuova nomina in giunta Occhiuto affida ad Ettore Figliolia l’incarico di sottosegretario alla presidenza

Il presidente della Regione Calabria ha firmato un decreto di nomina, affidando all’avvocato Ettore Figliolia il ruolo di sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. La nomina riguarda un incarico con profilo tecnico e si inserisce nel quadro delle recenti variazioni all’interno della giunta. La designazione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota dell’amministrazione regionale.