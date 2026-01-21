Il Consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare la nomina di Federico Freni come presidente della Consob, attribuendo la decisione a necessità di approfondimenti ulteriori. Freni, attuale sottosegretario all’Economia in quota Lega, rimane in carica in attesa di ulteriori valutazioni. La scelta riflette l’attenzione delle istituzioni sulla nomina e sui criteri di selezione per la guida dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Il caso Il Consiglio dei ministri rinvia la scelta del sottosegretario leghista all'Economia alla guida dell’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Forza Italia: «Faccia solo il commissario». Sul fronte delle nomine ecco che si riapre la tensione nella maggioranza, ma quella dell’Authority della Borsa è una storia di transizioni tormentate e di nomine al fotofinish Il Consiglio dei Ministri ieri ha rinviato la nomina alla guida della Consob dell’attuale sottosegretario all’Economia Federico Freni, in quota Lega, per «ulteriori approfondimenti». La (non) decisione riapre un nuovo fronte polemico tra i partiti delle destre al governo e trasforma l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari nel termometro dei rapporti di forza tra gli alleati, proprio mentre si avvicina la scadenza del mandato di Paolo Savona, fissata per l’8 marzo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Scontro sulla nomina di Freni alla presidenza della Consob

Il Mef indica Freni alla presidenza ConsobIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato Freni come nuovo presidente della Consob.

Il centrodestra litiga sulla scelta del nuovo presidente della Consob: slitta la nomina del sottosegretario leghista Federico FreniIl centrodestra continua a discutere sulla nomina del nuovo presidente della Consob, con la candidatura di Federico Freni, sottosegretario leghista.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il centrodestra litiga sulla scelta del nuovo presidente della Consob: slitta la nomina del sottosegretario…; Scontro tra giudici e Dipartimento di Giustizia sulla procuratrice della Virginia; Scontro nel governo su Consob, in Cdm salta nomina presidente; Cdm, scontro nel governo su Consob: salta nomina presidente.

Scontro nel governo sulla Consob, in Consiglio dei ministri salta la nomina del presidenteRoma, 20 gen. (askanews) – Scontro nel governo sul presidente della Consob (la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) che dovrà prendere il posto di Paolo Savona, in scadenza a marzo. La nom ... msn.com

Agropoli, scontro sulla nomina del Vicecomandante: il consigliere Pesce contesta il decreto del SindacoIl consigliere comunale Raffaele Pesce segnala un’irregolarità nel decreto di nomina del nuovo Comandante della Polizia Locale di Agropoli riguardo la scelta del vice ... infocilento.it

LA FENICE SI DIVIDE, VENEZI PUNGE: «SONO TANTO RACCOMANDATA CHE LAVORO SOLO ALL’ESTERO» La nomina di Beatrice Venezi alla direzione artistica della Fenice accende uno scontro che va oltre la musica. Tra proteste dell’orchestra e simbo - facebook.com facebook

Scontro nel #governo sulla #Consob, in Consiglio dei ministri salta la nomina del presidente x.com