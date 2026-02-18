Gestione Dipendenti Pubblici nuova procedura per l’aggiornamento degli indirizzi PEC Messaggio INPS

L’INPS ha avviato una nuova procedura perché i soggetti giuridici della Gestione Dipendenti Pubblici possano aggiornare da soli gli indirizzi PEC. Da ora in poi, le aziende e gli enti pubblici potranno modificare le loro informazioni di contatto senza dover passare per procedure complicate. Questa novità nasce per velocizzare le comunicazioni ufficiali e ridurre i tempi di aggiornamento.