Gestione Dipendenti Pubblici nuova procedura per l’aggiornamento degli indirizzi PEC Messaggio INPS

L’INPS ha avviato una nuova procedura perché i soggetti giuridici della Gestione Dipendenti Pubblici possano aggiornare da soli gli indirizzi PEC. Da ora in poi, le aziende e gli enti pubblici potranno modificare le loro informazioni di contatto senza dover passare per procedure complicate. Questa novità nasce per velocizzare le comunicazioni ufficiali e ridurre i tempi di aggiornamento.

L'INPS introduce una nuova funzionalità che consente ai soggetti giuridici della Gestione Dipendenti Pubblici di gestire in autonomia i propri contatti di posta elettronica certificata (PEC). Con la pubblicazione del messaggio n. 549 del 16 febbraio 2026, ogni ente è tenuto a mantenere aggiornati i propri indirizzi PEC, assumendone la piena responsabilità.

