Gestione Dipendenti Pubblici nuova procedura per l’aggiornamento degli indirizzi PEC Messaggio INPS
L’INPS ha avviato una nuova procedura perché i soggetti giuridici della Gestione Dipendenti Pubblici possano aggiornare da soli gli indirizzi PEC. Da ora in poi, le aziende e gli enti pubblici potranno modificare le loro informazioni di contatto senza dover passare per procedure complicate. Questa novità nasce per velocizzare le comunicazioni ufficiali e ridurre i tempi di aggiornamento.
L’INPS introduce una nuova funzionalità che consente ai soggetti giuridici della Gestione Dipendenti Pubblici di gestire in autonomia i propri contatti di posta elettronica certificata (PEC). Con la pubblicazione del messaggio n. 549 del 16 febbraio 2026, ogni ente è tenuto a mantenere aggiornati i propri indirizzi PEC, assumendone la piena responsabilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Versamenti contributivi con codice “MACS”: estensione anche alla Gestione dipendenti pubblici. Messaggio INPSL’INPS ha annunciato l’estensione del codice “MACS” ai versamenti per la Gestione dipendenti pubblici.
Leggi anche: INPS, conto assicurativo dipendenti pubblici: chiarimenti su SCAD, errori nelle denunce e gestione delle delegheLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gestione Dipendenti Pubblici: funzione Aggiorna contatti PEC; Nuova funzionalità INPS per aggiornamento PEC enti pubblici 2026; Gestione Dipendenti Pubblici: novità sulla gestione PEC; Marche digitali: la Regione rafforza la gestione e la protezione dei dati.
Gestione dipendenti pubblici: nuova funzionalità per l’aggiornamento degli indirizzi PECScopri come l'aggiornamento degli indirizzi PEC migliora la comunicazione tra enti e l'Istituto con maggiore efficienza. informazionescuola.it
Gestione Dipendenti Pubblici: nuova funzione per aggiornare autonomamente i contatti PECL'Inps ha introdotto una nuova funzionalità che consente ai soggetti giuridici della Gestione pubblica di gestire in autonomia i propri indirizzi di posta elettronica certificata. Con il Messaggio n. ateneoweb.com
Gestione Dipendenti Pubblici: al via la nuova funzionalità per la PEC x.com
L'iniziativa ha offerto formazione, strumenti e documentazione per aiutare amministratori e dipendenti nella gestione di emergenze, burocrazia e servizi locali facebook