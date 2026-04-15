Nuova aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta di Identità elettronica

L’amministrazione comunale di Montevarchi ha annunciato cinque aperture straordinarie degli uffici Urp per il rilascio della Carta di Identità elettronica. Questi appuntamenti supplementari sono stati programmati con l’obiettivo di facilitare i cittadini nel processo di ottenimento della CIE. Le date e gli orari di queste aperture speciali saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune. I servizi sono disponibili per chi necessita di aggiornare o richiedere per la prima volta il documento elettronico.

Un nuovo programma dell’Amministrazione comunale di Montevarchi per agevolare i cittadini nel rilascio della Carta di Identità elettronica (CIE), con cinque ulteriori aperture straordinarie degli uffici Urp comunali. Si ricorda infatti che tutte le carte d’identità in formato cartaceo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 16 marzo 2026 – Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Montevarchi: aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 15 aprile 2026 – Nuovo programma dell’Amministrazione comunale di Montevarchi per agevolare i cittadini nelle procedure di rilascio della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aperture straordinarie Uffici Anagrafici; Apertura straordinaria ufficio anagrafe per sostituzione carta identità cartacea / Avvisi / Novità / Homepage; Uffici Anagrafe: nuove aperture straordinarie per il rilascio della CIE; Apertura straordinaria ufficio anagrafe rilascio CIE sabato 11 aprile. Nuova aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta di Identità elettronicaUn nuovo programma dell’Amministrazione comunale di Montevarchi per agevolare i cittadini nel rilascio della Carta di Identità elettronica (CIE), con cinque ulteriori aperture straordinarie degli uffi ... arezzonotizie.it Montevarchi: aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaTutte le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, cesseranno la loro validità il 3 agosto 2026. msn.com Gentile cliente, ti informiamo che dal 03/08/2026, come previsto dal Regolamento europeo n. 1208 del 12 giugno 2025, le carte di identità cartacee, seppure con una data di scadenza successiva, cesseranno la propria validità. - facebook.com facebook #OpenDay Carta d'identità Elettronica 11/04, Mun. III, V, VI, VII, VIII e XI, ex PIT, via Petroselli 52. 12/04 Mun VIII ex PIT e via Petroselli,52. Prenotazioni da 10/04 ore 9 Priorità per chi è in possesso della carta d'identità cartacea. tinyurl.com/4sh6 x.com