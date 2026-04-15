Durante la seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, la giovane nuotatrice veneta nata nel 2011, Alessandra Mao, non ha partecipato alla gara dei 200 stile. La sua assenza è dovuta a un virus che ha impedito la sua presenza in vasca. La nuotatrice, considerata una promessa nel panorama nazionale, non ha potuto prendere parte alla competizione prevista.

La giovane nuotatrice veneta nata nel 2011, Alessandra Mao, è stata costretta a rinunciare alla gara dei 200 stile durante la seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto che si stanno disputando a Riccione. L’indisposizione fisica ha colpito l’atleta proprio in un momento cruciale della competizione, che funge da banco di prova per le selezioni relative agli Europei previsti a Parigi dal 10 al 16 agosto in vasca. Un contrattempo fisico alla vigilia del traguardo romagnolo. Il forfait della classe 2011 non è stato un evento improvviso, ma il culmine di un segnale già emerso nelle sessioni precedenti. Già nella giornata di ieri, infatti, la mancanza della nuotatrice nelle prove delle staffette 4×100 stile con il Team Veneto aveva lasciato presagire un problema di salute.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto, stop per la Mao a Riccione: virus blocca la giovane promessa

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