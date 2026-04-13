Nuoto World Acquatics riammette gli atleti russi e bielorussi | potranno gareggiare con inno e bandiera

La Federazione mondiale di nuoto ha deciso di riammettere gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia alle competizioni internazionali. Da ora in poi, potranno gareggiare utilizzando inno e bandiera nazionali, senza più essere considerati atleti neutrali. La decisione riguarda tutte le competizioni organizzate dalla Federazione e ha effetto immediato. Questa scelta cambia le modalità di partecipazione per gli atleti di questi paesi nelle gare di nuoto internazionale.

Gli atleti di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto con inno e bandiera e non più come atleti neutrali. A comunicarlo è stata la stessa World Aquatics, a seguito della modifica delle linee guida per la partecipazione degli atleti agli eventi durante il periodo di conflitti politici. “Gli atleti senior con nazionalità sportiva bielorussa o russa potranno competere negli eventi di World Aquatics allo stesso modo dei loro omologhi di altre nazionalità sportive, con le rispettive divise, bandiere e inni” si legge nella nota. Già precedentemente World Aquatics aveva...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Milano-Cortina, svolta alle Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionaliGli atleti russi e bielorussi presenti alle Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina non saranno più considerati “neutrali”.

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